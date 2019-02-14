調整《公投法》卓表尊重立院黨團

2019年02月14日 01:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟推動修正《公投法》，並發函要求藍綠立委支持讓台灣人民可以決定其前途，民進黨主席卓榮泰昨表示，民進黨認為《公投法》確有思考調整的必要，至於調整的內容、修法方向，還是尊重立院黨團，希望黨團要有一致的決定。

卓榮泰表示，民進黨尊重立院黨團的自主，黨團過去多年前也曾有類似的內部意見表達，對於這樣的意見詢問和表達，希望黨團要有一致的決定後一致對外，才能有其整體的戰力。他並重申，黨部充分尊重黨團過去的決議與現在的作法。

媒體追問黨部對修正《公投法》的立場？卓榮泰表示，基於去年選舉狀況，公投法確實應該有思考調整的必要。至於調整的內容、修法方向應該如何？他認為還是要尊重黨團。對卓榮泰要求黨團要有一致性的決定，也被外界解讀為不想讓民進黨立委個別承擔來自喜樂島聯盟的壓力。

(中國時報)