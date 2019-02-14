美國會邀蔡演說 前副助卿認大錯特錯

2019年02月14日 01:09 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國各界對邀蔡總統在國會演講說法

美國共和黨聯邦參議員上周推動邀請蔡英文總統在美國國會發表演說。美前副助理國務卿謝淑麗12日在華府一場論壇上表示，她不支持這個想法。倘若這麼做，會被中國大陸視為高度挑釁和不穩定的行動，將是「大錯特錯」。

美國總統川普去年接連簽署《台灣旅行法》與《亞洲再保證倡議法》，鼓勵美台高層官員互訪。賈德納等5位共和黨友台參議員上周致函眾議院議長裴洛西，希望眾院邀請蔡總統在國會聯席會議演說。前美國在台協會理事主席卜睿哲日前警告，這會嚴重影響陸美關係。

美國前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）12日在智庫亞洲協會（Asia Society）於華府舉行的最新研究報告「修正路線：邁向有效且永續的中國政策」記者會上，與喬治華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）異口同聲表示，不支持參議員邀請蔡總統去國會演說的想法。

謝淑麗曾在1997年至2000年擔任美國前總統柯林頓政府亞太事務副助理國務卿，目前是加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任。她在記者會答問時指出，當年李登輝曾赴美國康乃爾大學演講，她當時不表支持，因為「那是個錯誤」。同樣的，現在她也不支持蔡英文訪美並到國會演說，「這也是錯誤」。

謝淑麗表示，美國允許台灣的元首及官員過境美國，但在1979年美國與中國大陸建交、並決定與台灣發展非官方關係後，對台灣一些高層官員訪美就有限制。邀請蔡總統訪美並赴國會演說，這種象徵性作法會讓北京視為高度挑釁和不穩定的行動，這是個「壞主意」。

謝淑麗進一步指出，現任的川普總統非常不重視對歷史和美國在敏感議題上維持穩健政策，如果真的做下去，將是「大錯特錯」。她說，美國應專注能讓台灣人民過得更安全與繁榮的方式，有更多機會參與國際組織。

(中國時報)