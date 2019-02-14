英訪美 低標也要爭取到紐約

2019年02月14日 01:09 中國時報 楊孟立

民進黨政府在經歷去年九合一選舉大敗之後，蔡英文總統總算靠著對大陸強硬嗆聲，擦亮「辣台妹」招牌，支持度止跌回升。對於綠營而言，要在1年內整理一團亂的內政已經緩不濟急，「親美抗陸」將成為收割選票的最快捷徑。

1995年李登輝訪問母校康乃爾大學，創造了外交史上的一大突破，不過傷害也隨之而來。蔡英文同為康乃爾校友，會不會循著李登輝模式，利用過境之便，應邀至康乃爾或其他美國名校發表公開演說，以做為突破？

就實際考量，有了李登輝的慘烈前車之鑑，加之兩岸對立氣氛更勝於以往，依蔡英文謹慎的個性，至母校發表演說，應不致成為選項。

因此，儘管有了美國會友台派的議員魯比歐等人函予眾院議長裴洛西，要求邀請蔡英文總統赴美國會演講，外交部很快就表明蔡總統沒有訪美規畫。那麼，利用出訪友邦的機會過境華府，便成了蔡政府努力的方向。

華盛頓是中華民國現任元首從來沒有到過的地方，如果能踏足華府，在外交上的突破並不亞於李登輝的康乃爾之行。自從趙怡翔派任駐美代表處政治組長以來，為蔡總統先行鋪路的傳聞始終不曾斷過，只要趙待在華盛頓一天，可以預見過境華府的可能性都不會是零。

在華府以下，過境美國城市又分為四個檔次。第一檔次是鄰近華府的政經大城紐約，其次是僑民聚集的美西大城市舊金山、洛杉磯，再往下數，就是休士頓、西雅圖等一般大城市，最後是如夏威夷、安哥拉治單純便利過境。

蔡總統前幾次出訪，已經過境後三檔次的美國城市，即便之後無法如願進入華盛頓，再怎麼樣都要爭取到紐約，不然就會被扁、馬給比下去，所謂的「台美關係史上最佳」恐怕也要打上問號。

(中國時報)