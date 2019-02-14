李登輝康乃爾行 重創台美關係

2019年02月14日 01:09 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

前總統李登輝1995年訪問母校康乃爾大學，儘管是以「私人名義」申請，仍成為中華民國總統訪美的先驅；但造成台美關係傷害極深，至今再也未有中華民國總統在任內訪美，僅能藉由出訪邦交國的機會過境美國。

1994年李登輝出訪尼加拉瓜、哥斯大黎加、南非、史瓦濟蘭（現稱史瓦帝尼）等友邦，洽請美國同意去程路過夏威夷，雖獲美方同意，但未受到基本禮遇。李感到受辱，拒下飛機，也促成了隔年舉全力推動訪美之行。

李登輝在1995年初釋放出訪問康乃爾大學的訊息，雖然國務院極力反對，更以非正式管道向中共表達不支持，據了解，當時的外長錢復也建議李登輝不宜前往，但駐美代表魯肇忠仍委託卡西迪公關公司對美國會進行遊說，最終眾議院以396票對0票、參議院以97票對1票贊成發給簽證。 美國務院受到來自於國會與媒體輿論的壓力，只好將准與不准兩案同時提交白宮。美國總統柯林頓在權衡之後，決定批准李登輝以私人身分到訪美國。

為了推動李登輝訪美，魯肇忠積極協調美方，並承諾演講「不會有太強的政治意涵」。然而李登輝在康乃爾的演講中，多次提到了「中華民國在台灣」，刻意把中華民國的疆域不再涵蓋到中國大陸，不僅引起中共憤怒，國務院也很不開心。首當其衝的魯肇忠只得黯然離任。

(中國時報)