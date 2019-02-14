李登輝康乃爾行 重創台美關係
前總統李登輝1995年訪問母校康乃爾大學，儘管是以「私人名義」申請，仍成為中華民國總統訪美的先驅；但造成台美關係傷害極深，至今再也未有中華民國總統在任內訪美，僅能藉由出訪邦交國的機會過境美國。
1994年李登輝出訪尼加拉瓜、哥斯大黎加、南非、史瓦濟蘭（現稱史瓦帝尼）等友邦，洽請美國同意去程路過夏威夷，雖獲美方同意，但未受到基本禮遇。李感到受辱，拒下飛機，也促成了隔年舉全力推動訪美之行。
李登輝在1995年初釋放出訪問康乃爾大學的訊息，雖然國務院極力反對，更以非正式管道向中共表達不支持，據了解，當時的外長錢復也建議李登輝不宜前往，但駐美代表魯肇忠仍委託卡西迪公關公司對美國會進行遊說，最終眾議院以396票對0票、參議院以97票對1票贊成發給簽證。 美國務院受到來自於國會與媒體輿論的壓力，只好將准與不准兩案同時提交白宮。美國總統柯林頓在權衡之後，決定批准李登輝以私人身分到訪美國。
為了推動李登輝訪美，魯肇忠積極協調美方，並承諾演講「不會有太強的政治意涵」。然而李登輝在康乃爾的演講中，多次提到了「中華民國在台灣」，刻意把中華民國的疆域不再涵蓋到中國大陸，不僅引起中共憤怒，國務院也很不開心。首當其衝的魯肇忠只得黯然離任。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。