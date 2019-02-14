朱今赴美學習之旅 訪蘋果、臉書
前新北市長朱立倫今天將啟程前往美國矽谷，展開為期6天的「學習之旅」，此行參訪許多美國知名產業，如蘋果、臉書、TESLA、谷歌等新創公司；他也將到史丹佛大學發表演說，據了解，朱可能會在胡佛檔案室發表新的兩岸論述。
朱立倫宣布參選總統後把重心放在「拚經濟」上，因此卸任後就積極與產業界接觸，並與經濟相關專家學者討論產業政策。這次美西行主要是透過國民黨立委許毓仁協助安排，到矽谷取經新創發展。許毓仁安排朱立倫參訪知名美國企業，其中包括蘋果、臉書、TESLA、谷歌、TWITCH、Airbnb等；期間也會拜訪當地僑社，並與當地台灣留學生進行座談會。
朱立倫19日將前往史丹佛大學以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演說，並與知名學者戴雅門（Larry Diamond）、法蘭西斯福山進行會談。
值得注意的是，適逢台灣關係法40周年，朱立倫將會前往史丹佛大學的「胡佛檔案室」借閱當時的資料，並在該場合發表新的兩岸論述，預計將成為此行重點行程。據了解，此行雖定調產業學習之旅，但朱立倫相當有機會私下訪問近川普決策核心人士。
近期國內重要政治人物紛紛有赴美行程，除了朱立倫外，高雄市長韓國瑜也受哈佛大學費正清中國研究中心邀請，預計將在4月左右前往哈佛大學發表演說。
台北市長柯文哲預計3月24日訪美，將前往華府以及紐約、亞特蘭大和波士頓，但還沒出發就先被當地台僑餵閉門羹，傳出不滿柯文哲親陸言論打算不接待。
(中國時報)
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