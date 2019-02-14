基層拱韓選總統 徵召納選項

2019年02月14日 01:09 中國時報 張立勳 、 盧金足 、 廖志晃 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

藍拖到「7月才提名」 趙少康：為等韓國瑜

總統大選國民黨派誰出征，備受關注，台北市議員王鴻薇13日指出，有人認為高雄市長韓國瑜在當市長，不能表態選總統，但國民黨要考慮如果只有韓能壓過台北市長柯文哲，她建議，中常會應把「徵召」放入選項，考慮徵召韓國瑜。

不僅贏蔡 還要勝過柯

王鴻薇昨接受廣播節目專訪，她說，柯文哲要選總統已非常明顯，國民黨不只是要選贏民進黨，更要選贏柯P，前新北市長朱立倫在黨內民調最高，雖然贏蔡英文總統，但沒辦法打贏柯。

王鴻薇認為，中常會應把徵召放入選項，也是在告訴黨內有意參選的人，若民調沒起色，一旦鬥不贏柯P，如果再像「換柱」一樣就不好。

她表示，台灣政治環境變化太大，基層有拱韓國瑜選總統的聲音需要出口，她開第一槍，只是把火點著，所謂民意支持度，絕不是來自黨意及個體意見，而是來自全國的支持度。但王鴻薇也強調，徵召的前提是柯P出來選、全國性民調支持，最後打贏這場選戰。

台中市長盧秀燕表示，當國家、黨需要你時，忠誠的黨員責無旁貸，參選人倒不見得要從有意願的人去尋找，也許有勝選機會的人，都是黨應該要去注意，以及讓他們勝出的重要對象。

南投縣長林明溱認為，是否接受徵召要看韓個人意願，不過，韓剛當選市長，市民對他寄望很高，參選總統的機率應該不高！

聲勢無敵 意願是關鍵

立委許淑華則表示，現階段韓國瑜還是以高雄市政為重。由於黨內已有人表態參選，所以一定會把初選程序走完，不可能貿然徵召；不過，如拖到5、6月間，黨內初選產生的提名人選，聲勢仍無法超越韓國瑜時，國民黨就很難說服黨員甚至黨外的支持者，形成騎虎難下的窘境，屆時「換柱」事件恐再度發生！

立委林為洲認為，韓的人氣雖如日中天，但他個人參選的意願才是重點，不是身旁「喊燒（台語）」的人能幫他決定的。選舉決策小組應盡早成立，透明公開的討論，討論出初選的時程跟機制，當中當然也可能包含徵召；人選不要等到7月才出爐，目前爭議的都是辦法，如用三七制或全民調，現在又多了徵召一說，這些都可以討論。

(中國時報)