你儂我儂兩岸論述 心靈層次

2019年02月14日 01:09 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

針對兩岸關係，高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時拋出「你儂我儂」新論述，引發外界討論；13日他進一步解釋，觀念上的先驅者，本來就時常遭批判，但這個論述只是「心靈層次的比喻」，不用聯想太多。

為鼓勵青年創業，韓國瑜昨天到M.ZONE大港自造特區參觀後，受訪時進一步解釋，如果是用感情跟心理的話，有各種文字可形容，「兩岸一家親」、「你儂我儂」、「換手抓癢」、「相親相愛」都是，他強調，這是一個心靈層次。

他認為，兩岸之間有時候有很嚴肅的一面，所以才會說承認九二共識，如果拋開嚴肅面，純粹就浪漫跟感性層面，這樣的形容詞非常多，這是一個參照物的比較而已，沒別的意思。

被問到有人覺得「你儂我儂」比台北市長柯文哲的「兩岸一家親」更勝一籌，韓國瑜馬上以「換手抓癢」形容，你癢我幫你抓一下，如果覺得希望換個調，換成「換手抓癢」，或者「相依相偎」也可以，都屬於心靈層次。

他說，提出新論述是提醒2300萬台澎金馬同胞，怎麼樣面對兩岸間的和平發展及互相交流，有些地方是有正式、嚴肅的，有的地方是有情感的，不能把理性跟感性混為一談，所以，他才拋出不同形容詞，提供大家刺激、思考，畢竟對中華民國來講，這是最重要的問題。

媒體問他，「你儂我儂」像是在和大陸談情說愛，但大陸把武器對準台灣，有些人不能接受你儂我儂這種說法，韓國瑜立刻反問：那「兩岸一家親」可不可以接受？他重申，這有心靈層面、心理層面與嚴肅的政治層面，所以才特別用這樣來形容。希望大家去思考。

「觀念上的先驅者，本來就時常遭到批判！」韓國瑜說，當初柯P提「兩岸一家親」也被批評得很厲害，所以他才換一個「你儂我儂」，也可以換成其他的東西，請大家不必聯想太多。

(中國時報)