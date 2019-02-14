周錫瑋提兩岸 共有共治共享

2019年02月14日 01:09 中國時報 葉德正 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

兩岸關係緊張，九二共識似乎已非萬靈丹，前台北縣長周錫瑋昨天指出，不要再受限九二共識，其實兩岸各自憲法都認同只有一個中國，若台灣能主動出擊，要求跟大陸共有、共治、共享這一個中國，對台灣也許會更好。

周錫瑋表示，中華民國跟中華人民共和國憲法，都追求統一，他認為，既然追求同一個中國的目標一致，台灣何不主動要求跟中華人民共和國共享這個中國。

周錫瑋說，當然不是誰併吞誰，而是大陸有這麼多腹地、資源，未來在文化、經濟、貿易、國防甚至是教育，若都能一起合作，共享這樣的資源，為何硬要推掉？該以憲法認同的機制，朝共有、共治、共享，展開談判、協商、溝通，才能創造和平共榮。

台北市長柯文哲昨參加「投資台北產業論壇」，談到兩岸定位時表示，獨派希望成立新的台灣共和國不妥，台灣應該是用中華民國的招牌來發展；至於對治理台灣的理念，他說，「國家」兩個字就能解決台灣現在的問題，「國」是中華民國、「家」是台灣。

(中國時報)