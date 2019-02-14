摩天輪選址 韓空中視察愛河

2019年02月14日 01:09 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

今天是西洋情人節，高雄巿長韓國瑜13日率隊坐直升機視察愛河流域，他透露愛情摩天輪已找到6個點，準備做安全土壤調查研究，還有人推薦在愛河上架1座愛情之橋，情侶走過時，可尋得浪漫情懷與永恆回憶。

韓國瑜說，1個偉大城巿旁邊一定會有1條重要河流，英國倫敦的泰晤士河、法國巴黎的塞納河、上海的黃埔江，高雄的愛河得天獨厚，「愛河」2個字帶來無限浪漫與遐思。

昨天他搭直升機從小港機場起飛，花了50分鐘一路鳥瞰愛河的上中下游，看了5、6個愛情摩天輪可能預定地，落地後直說「愈看愈興奮」，雖說要對選址地點保密，但仍掩不住喜悅，透露覺得七賢橋旁的七賢國中舊址很不錯。

他說，空中視察愛河不是突發奇想，他早就想由空中角度來看愛河，愛河對於高雄太重要了，重點是高巿府有沒有辦法將愛河打造為更棒的風光、更棒的浪漫故事，讓更多人想來愛河。

針對在愛河旁邊投資愛情摩天輪，他也透露已有好幾個企業集團跟他接觸，還表達高度意願；他預告，將來一旦周邊相關商品應運而生、蜂擁而至，愛河發展的潛力會非常巨大。

昨天陪同上直升機的高雄巿府觀光局長潘恒旭表示，已準備好打造高雄為亞洲的訂婚與求婚之都，推出「山盟海誓陸海空之旅」，動用跑車、遊艇與直升機歡迎情侶，和星級飯店的合作下個月就會啟動，要民眾一起拭目以待。

(中國時報)