貨出去人進來 韓國瑜兌現了

2019年02月14日 01:09 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長韓國瑜去年在競選期間承諾要翻轉高雄又老又窮的現狀，要達成「貨出去，人進來」的目標，就任後，連3個月遷入人口多於遷出人口，高雄長期人口流失外移現象，有改善先兆。

2010年12月，高雄縣市合併後，人口於2013年12月創新高277萬9877人，但因年輕人口大量外移後，不僅導致人口的社會與自然增加均呈負成長，2017年7月大台中人口首度超越大高雄，到去年10月高雄人口降到277萬2624人。

但是從2018年11月情形開始翻轉，11月相較10月高雄人口遷入人口比遷出人口多166人，總人口多了377人，終結從2018年1月以來連續10個月總人口都負成長的紀錄。

(中國時報)