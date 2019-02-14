藍總統提名機制 全民調微乎其微
國民黨內針對總統提名機制爭論不休，儘管挺朱派要求採全民調聲浪不斷，但文傳會代主委程美華昨表示，有多位中常委認為，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，讓全民調「採取的可能性是微乎其微」。
至於初選時程，吳敦義在會中裁示，依據過去10年共3次提名前例，這次總統初選將於4月公告、5月登記、6月初進行初選程序，初選勝出名單交到7月臨時全代會做最後決定、提名。
包括江碩平、蔣根煌、范成連及李昭平等中常委昨在中常會裡發難，要求尊重黨員權利，強調藍營基層普遍認為，既然要代表國民黨參選總統，初選機制一定要包含黨員投票的機制。
不過，組發會主委李哲華則是重申，依《黨公職人員舉辦提名辦法》規定，總統初選是3成黨員投票、7成民意調查，民意調查應在黨員投票進行前3周完成，並與投票結果一起公布，但若有2分之1以上的參選人經協調並同意，得修改黨員投票和民調的比例。
至於針對總統的初選提名辦法，李昭平建議仿美式初選，智庫研議小組訂2月底成立正式運作，3月進行資料蒐集並邀請外部學者專家舉行諮詢會議，3月底就會完成是否可行的研究報告，並將結果送中常會參考。
國民黨昨也成立2020年立委選舉提名協調小組，正式啟動立委提名作業，成員包括副主席兼祕書長曾永權、副主席郝龍斌、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華、原住民工作委員會主委林江義以及22個地方黨部主委。單純選區預計最快3月下旬可辦理公告，若僅有現任立委登記，即可提報中常會通過提名。
(中國時報)
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