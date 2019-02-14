黑鷹罹難護理師 獲冒險犯難肯定

2019年02月14日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

銓敘部次長蔡秀涓13日表示，經開會審議，認定蔡邑敏符合「冒險犯難」因公撫卹。（中央社）

護理師蔡邑敏去年搭乘黑鷹直升機後送病患墜機身亡，銓敘部昨天召開因公審查小組會議，確定以最高等級的「冒險犯難」給予撫卹，銓敘部部長周弘憲表示，將依審查小組的決定儘速審定，對於此案引起社會的紛擾，他也再一次表達歉意。

蘇揆獲知銓敘部決議後表示，銓敘部做了修正，他覺得非常好；所有的公務人員也一樣，如果有錯也要立刻改正，才是會做事的政府。

蔡邑敏去年2月5日深夜搭乘空勤總隊的黑鷹直升機，協助將患者從蘭嶼後送到台東就醫，不料起飛不久就墜毀，機上6人全部罹難。台東縣衛生局代家屬向銓敘部提出因公撫卹最高等級的「冒險犯難」撫卹金，銓敘部回函要求待4月失事飛機飛安報告出爐，提供具體數據佐證後再召開審查小組討論，不料遭外界誤以為蔡的因公撫卹案遭駁回。

儘管銓敘部出面澄清，待飛安報告資料齊全後就會處理，但外界認為該案已拖了1年，不應該再拖延下去，行政院長蘇貞昌也直言銓敘部的作法「非常不合理」。

為迅速回應媒體輿論與社會大眾的關切，銓敘部長周弘憲火速要求所屬連繫飛安專家及因公審查小組委員，臨時敲定在昨天下午2點半召開審查會議審查小組進行審議，並邀請飛安專家與會，說明當天的飛行是否具有危險性。

周弘憲表示，委員詳細檢視相關資料，並邀請飛安專家協助，在充分討論後達成共識。與會委員認為蔡護理師為搶救病患生命，於夜間執行空中轉診隨機救護任務，其客觀條件確實存有高度不確定的風險及死亡可能性，而在天候瞬息萬變的蘭嶼，夜航飛安風險更比平時高出數倍，蔡仍奮不顧身執行任務而殉職，因此，認定本案可符合因公撫卹最高等級 「冒險犯難」的給卹標準。

(中國時報)