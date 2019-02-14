民進黨變陣 斜槓團隊上陣

2019年02月14日 01:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

因應第二波立委補選以及2020總統和國會大選，民進黨中央「變陣型」，昨天公布「斜槓團隊」成員名單，黨祕書長羅文嘉表示，成員雖來自不同領域，但共同角色就是「為保衛共有的民主生活而奮鬥」，黨主席卓榮泰也表示，希望讓民進黨再次抬起頭，讓台灣因民進黨而再度偉大。

民進黨九合一敗選後啟動黨務改組，昨天舉行記者會，發布24位黨務主管名單，羅文嘉親自介紹團隊成員背景，有人擔任過政務官或民意代表，也有不少來自於民間企業部門，跨越不同領域、世代組成民進黨斜槓團隊，捍衛台灣民主、自由。

團隊成員多由羅文嘉從各領域中找來，羅文嘉表示，雖然每個人各有不同身份，但現在擁有共同的政治工作者角色，就是保衛現有的自由、民主可以持續下去。

民進黨中央發言人大換血，最受矚目的是羅文嘉找來政治素人的文化人李明俐擔任發言人，羅並承諾新科媽媽李明俐未來可以帶著孩子上班，其餘發言人還有客家部主任兼任的周江杰等人。

去年九合一大選民進黨公布的民調與實際結果有極大落差，羅文嘉找來2014年參與柯文哲台北市長選戰的李冠毅擔任民調中心主任，期盼能恢復公信力。

與羅文嘉在鄉間務農多年的黃德成，以其務農專業接掌農漁部、曾在前行政院長林全辦公室負責與社運團體對話的陳奕廷接下社會議題部。

未來選舉文宣戰將是致勝關鍵，羅文嘉此次也改組媒體創意部，恢復文宣部、網路部，其中文宣部由籌辦台中花博的王柏鈞接任，網路部由太陽花世代的原青年部主任何孟樺調任。

新任黨務主管還包括：副祕書長高幸雪、副祕書長郭昆文、副祕書長徐佳青、祕書處主任林秀玲、組織推廣部主任李慶鋒、戰情及中國事務部主任林琮盛、社會運動部主任陳長偉、宗教部主任邱世元。

青年發展部主任顏若芳、國際事務部主任林靜儀、主席特別助理蔡沐霖、祕書長室副主任孫美惠、公共關係處主任謝雨利、文稿室主任黃嘉光、勞工部主任林秉忠、會計室主任徐美華、財委會副執行長陳致錚、新聞輿情部主任丁允恭、婦女發展部主任蔡宛芬、政策會執行長劉櫂豪。

(中國時報)