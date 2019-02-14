兼職未報備 管校長要辦管教授

2019年02月14日 01:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台大校長管中閔因擔任公職期間，匿名、常態性在《壹週刊》寫社論，遭監察院彈劾。監察院教育及文化委員會昨通過監委王幼玲、蔡崇義提出的調查報告，揭露管中閔在任職中研院及台大教授期間，沒有向中研院、學校報准就兼職，但因任職中研院期間超過時效不追究，教職部分則因大學自治，回歸校方處理，將出現「管校長辦管教授」的情況。

管中閔在任職政務委員、國發會主委期間，匿名供稿給《壹週刊》，並獲取每月約5萬元、每年約65萬元固定報酬，遭監察院彈劾。監委指出，昨天會中也有委員對此提出不同意見，不過因為彈劾案已經通過就不受影響，會把委員意見納入會議記錄。

監委指出，管中閔1999年至2009年任職中研院期間，曾於政治大學兼任講座教授、中央大學兼任講座教授、中山大學擔任合聘教授，以及在勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學曾向中研院報准。但因為已經超過十年的懲戒期限，因此沒有彈劾，不會送公懲會。

同時，調查報告也指出，管中閔在2009年後到台大任教，曾在政大、中央、暨南大學、勇源基金會、台經院、兩岸企業家峰會、國泰金控等單位兼職。依據教育人員任用法34條、公立各級學校專任教師兼職處理原則第8條，兼職應該先以書面提出並報准；台灣大學聘約第6條也提到，在校外單位兼職需得到校方書面同意，但管中閔僅在2009年申報國泰金獲准，其餘兼職都未申報。

監委指出，基於大學自治精神，管中閔任職台大教授期間在外兼職未報備的問題，需回到台大自己處理，所以「管校長」就要處理「管教授」沒有報准兼職的問題。

另外，調查報告也提及，管中閔在中研院任職期間到大陸出差，疑似有重複領取差旅費，調查報告原建議移送檢調，但因有委員反對，且金額也不多，因此最後決定送中研院自行處理。

與會的監委仉桂美認為，學術專業的「表意自由」，跟什麼叫「兼職」，絕對有必要釐清，因為現在標準不清楚，銓敘部也找不出函釋，既然現在認為這樣算是兼職，就應該列出相關函釋，否則不只是管中閔，未來學術界人人自危「那還得了」。

(中國時報)