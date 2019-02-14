藍執政縣市 宣示支持年改釋憲
國民黨中常會昨天通過中常委沈智慧提案，支持「由中央發文給各縣市從政同志（縣市政府），請其法制局統一宣示，支持公教人員年改釋憲案」。黨主席吳敦義並裁定，為有效執行該提案，他會致電15位黨籍縣市長，要求其縣市政府支持公教人員年改釋憲案。
沈智慧在提案內容中說明，立法院106年通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」兩個年改法案，於去年7月施行，由於明顯違反信賴保護原則，破壞民主法治，僅以民進黨席次佔多數，即強行通過，完全不理會公教人員支持年改所提的方案。現行法律在適法性上，多所破綻，立法並不週全，公教人員紛紛提請釋憲。
然而司法院於去年7月13日，大法官1479次會議，針對共168人聲請釋憲案，決議不予受理。後續雖有各縣市政府已遞交相關釋憲聲請狀，大法官至今尚未決定是否受理。
沈智慧說，優質的年金改革應該給予支持，但是未經充份討論，以席次優勢強行通過的法律，就是「暴政」。國民黨應該為戮力從公的軍公教警消退休人員討公道。
沈智慧說，蔡政府兩年前在砍軍公教退休金時說，退休金是被「米蟲吃垮」，但是真相出來才知道去年光10月份，退休基金投資股市就虧損了1228億元。顯然，軍公教退休金絕對不是如民進黨所說的「被吃垮」，而是政府操作基金不當，「被虧垮的」。
(中國時報)
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