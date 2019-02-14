超瞎！ 中譯英拼錯字 國寫畫隻蝶

2019年02月14日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

學測英文非選擇題中譯英，考生錯字多！大考中心13日舉行學測國寫、英文非選擇題閱卷評分原則說明會，閱卷委員表示，此次英文中譯英不少用字、拼字錯誤，「國中應該會的單字convenient也錯」；也有很多考生沒有留意基本文法，如主詞和動詞的單複數一致性。

12日是大考中心非選擇題試閱會議，國寫、英文非選題各自抽樣3000份評閱。國寫閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏表示，國寫兩大題，每題25分，總共50分，共分為A+、A、B+、B、C+、C共6級，各是22-25、18-21、14-17、10-13、6-9、1-5分。其中第一大題知性題「中小學生減糖宣導」，題目要求引用圖示資訊，如果未引用而只是個人感想抒發，或是引用不當，就是C+以下。另此次有少數考生把第一題寫到第二題作答區，對此考試委員表示應該會酌予扣分，不會整題沒分數。

作文選材 家庭、學校、路人

作文「溫暖的心」，林啟屏表示多數考生把家庭、學校、路人三類人做為啟迪對象，大部分都能入情入理。家庭最常寫到父母親和祖父母；學校最常寫到同學和老師；路人最常寫讓座、扶老人家過馬路、捐錢給遊民等。不過有同學沒作答而畫了一隻蝴蝶，照評分原則就是違規卷。

英文非選題閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，中譯英拼錯字還不少，比方選擇choice寫成choose、chose，效率efficiency滿多考生字母排列錯誤；convenient（方便）這個字應該國中就會，很多考生還是拼錯。

英文作文 寫出細節易高分

英文作文要以兩項事物行銷台灣，賴惠玲表示，很多考生寫風景、地景如101大樓、太魯閣、台南寺廟古蹟；或是強調便利性，例如高鐵；以及多元文化、人情味、夜市等等，面向多元。行銷台灣的方式也滿多，包括拍照、寫文章、邀外國朋友來台灣、多舉辦國際活動等。

賴惠玲表示，作文的「細節」很重要，能寫出細緻細節來支持論點，就容易拿高分。

(中國時報)