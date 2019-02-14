長榮3月5日起選位付費 最高1540元

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

出國變貴了！長榮航空在官方網站上公告，今年3月5日起，豪華經濟艙、經濟艙便宜機票預選座位不再免費，將加收15美元（約新台幣460元）至50美元（約新台幣1540元）不等的費用。長榮航空表示，提供旅客更多元的票價產品選擇，是潮流所趨，全球許多主流航空公司也都採此銷售模式。

根據長榮航空公告，3月5日起如果旅客購買的票價產品內容，不包含免費預選座位，或無法免費預選期待的座位，旅客可以依據所購買艙等，選擇支付不等費用預先選位。例如豪華經濟艙短程收15元美金，約台幣460元，長程收美金40元，約台幣1230元；經濟艙標準座位預選座位短程收美金10元，約台幣308元，長程收美金30元，約台幣960元。

長榮表示，為滿足不同客層的需求，推出更彈性的票價產品選擇（Fare Family），讓旅客依據個人需求，選擇最適合的票價產品，包含機票價格、飛行哩程累積與升等、免費託運行李限額、座位選擇以及票務服務費用等，讓旅客有更多自主空間。

長榮航空指出，全新的票價產品上線後，旅客可自行搭配，例如希望旅遊時有較多彈性或哩程累積，可選擇尊寵（Plus）或經典（Standard），希望有較低的價格並自己決定是否另外選購附加服務的旅客，則可以選擇基本（Basic）。至於經濟艙輕省（Discount），讓不需要攜帶太多行李的旅客，在票價選擇上更優惠。

商務艙旅客不受新制影響，豪經艙與經濟艙的尊寵、經典產品，都與現行一樣享有預先免費選位服務。另豪經艙基本、經濟艙基本及輕省，在班機起飛前48小時內於網路報到或手機報到時，可免費選擇座位。

(中國時報)