10年砸251億 衛星10連發

2019年02月14日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

科技部昨宣布啟動第三期「太空科技長程發展計畫」，從今年到2028年共10年，預計投入251億元，陸續發射10枚衛星，建立台灣自己的太空產業。科技部長陳良基表示，台灣發展太空科技，將用在防災、科學探索等和平用途，絕不用於軍事。

此外，第三期太空計畫也會規畫發射微衛星或立方衛星執行繞月球的實驗，如果技術發展順利，希望未來能進一步讓它們著陸月球，以進行更多的太空探索。

陳良基表示，未來10年將發射6枚先導型高解析度光學遙測衛星、2枚合成孔徑雷達衛星及2枚超高解析度智能遙測衛星，預計每年發射1枚，結合國內產學能量，精進本土太空技術。

陳良基說，台灣以科技立國，太空科技具有帶動各項尖端技術研發創新的角色。舉例來說，我國發展的太空遙照技術，可以從101大樓看到屏東墾丁一個人大小的解析度；太空遙照技術取得的影像，如何解編後傳到地面來，這涉及高速度的無線傳輸，傳輸量是現行5G技術難以相提並論，將帶動國內通訊產業發展。

科技部指出，第三期太空計畫將發射的「先導型高解析度光學遙測衛星」及「超高解析度智能遙測衛星」，搭載自主發展的科學遙測酬載，影像解析度均優於2017年發射之福衛五號的2米解析度。

「合成孔徑雷達衛星」則搭載主動式雷達，由衛星上發射微波到地面，由於土壤、建築物、海水對電磁波有不同吸收與反射，衛星會接收反射波並進行判讀，特色是可於夜間或有雲的天氣取像而不受影響，有助於防災。

與過去相比，我國第一期太空計畫自1991年執行至2006年共15年，總經費197億元，建立太空科技基礎設施與培育太空科技人才；第二期自2004年執行至2018年，同樣是15年，總經費259億元，期間整合國內產學研資源，建立我國太空科技研發能量；今年起未來10年，則進入第三期。

(中國時報)