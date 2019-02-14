中央派遣人力砍對半 2年歸零
為改善國內低薪狀況，中央政府帶頭，調降50％派遣人力，7000多人砍半至3000多位，預計2年內歸零。人事行政總處人事長施能傑昨表示，1月起已有機關陸續完成調整，原派遣人力改為政府自雇臨時或約聘雇人員，差別在於這些人可望有年終獎金能領，薪資將逐步調整趨近3萬元。
此外，華航機師勞資協商如火如荼，但國內人數已逾81萬人的派遣工若要與雇主（派遣公司）進行團體協商，以往需要派遣工會成員人數達到公司所有派遣員工2分之1以上，才有協商資格，勞動部日前對此做出函釋，未來只要工會人數達到派遣公司所派案場員工人數2分之1以上，即具有協商權，雇主不得拒絕，拒絕即構成不當勞動行為。
施能傑說，過去社會上不接受政府使用派遣人力，是既已委外，但政府對派遣工，又要指揮監督，但真正委外是政府不再當監督人，為避免矛盾，因而建議政府如果需要人力，就不要再用派遣，應直接自雇。
施能傑並說，派遣後改為政府自雇臨時人員後，一年一約，適用勞基法，就勞健保支出而言，沒有太大差別，但政府不必再付服務費給派遣公司，也會設法為臨時或約聘雇，發給年終獎金，過去月薪低於3萬者，將逐步漸進隨低薪方案上調，趨近3萬元，待遇更好。
(中國時報)
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