台商染麻疹 搭捷運雙北走春

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

受到菲律賓、越南麻疹疫情外溢，衛福部疾管署昨公布國內新增1例從菲律賓感染麻疹的30多歲男性台商，春節期間帶著可傳染的病毒「走春」，搭乘公共交通工具遊走在雙北市餐館、咖啡店與景區，目前已有掌握相關接觸者127人進行監測至2月27日。

這位今年第12例麻疹病例曾於1月前往菲律賓馬尼拉市近郊的阿拉邦工作1周，返國後於2月2日出現發燒、喉嚨痛症狀就醫，因症狀未改善於2月5日全身陸續出疹，6日再次就醫，經通報檢驗確診，幸好個案已於2月9日出院並解除隔離。

個案在可傳染期適逢春節連假，搭乘大眾交通運輸趴趴走，並在多處公共場所活動，疾管署副署長羅一鈞表示，個案曾經出入台北捷運板南、文湖線與內湖的咖啡店、餐廳、新北碧潭風景區等地，接觸的公司同事、親友、商店員工約127人。

不過，公共場合接觸者難以掌握，羅一鈞籲，民眾如果曾在個案2月1日、3日至4日的外出活動期間出入相關場所務必提高警覺，自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，要戴口罩就醫。

今年以來，國內已有12例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例、越南4例。截至2月9日，菲律賓已經通報逾4300例，較去年同期增加122％，其中70例死亡，高於去年同期的18人。

(中國時報)