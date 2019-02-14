想跳槽 15.3萬人騎驢找馬

2019年02月14日 01:09 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節後迎來年度最大轉職潮！根據104人力銀行13日公布最新統計，農曆年前1個月，高達15.3萬在職者「騎驢找馬」，比去年同期增1.5萬人，主動應徵工作人數創3年同期新高；其中，年資1～5年的職場菜鳥是這波轉職的最大主力，約占3分之1，越年輕的上班族驛動的心越強烈！

職場菜鳥 愈菜愈想動

此外，受訪者平均一份工作可持續2.5年，但年資未滿2年（目前約25歲以下）的受訪者，一份工作平均只做半年就跳槽，且不接受「加薪慰留」的比例高達4成，也是各年資中最高。

104針對求職會員調查發現，「運輸物流及倉儲業」今年尋求轉職者年增35.7％，躍升轉職意願成長動能最強的產業；其次是「旅遊／休閒／運動業」年增26.7％；再來是「大眾傳播業」與「住宿／餐飲服務業」，主因都是工時長、薪資相對低。

物流倉儲 轉職意願高

調查顯示，求職者對轉職後的薪資，平均期待可調升5.6％。此外，有39.3％的人願接受加薪慰留，但不接受的比例也高達35％，以年資最淺（未滿2年）跟最資深（超過15年以上）的求職者，不接受比例較高，2～15年資者較願接受加薪慰留。

企業開缺 較去年下滑

值得注意的是，企業開缺方面，由於2019年經濟成長率恐低於2018年，目前104線上工作機會數57.8萬個，年減5.3％，其中，5大徵才產業依序為：住宿餐飲（11.9萬個）、電子資訊／軟體／半導體（11.3萬個）、批發零售（8.5萬個）、製造業（7.4萬個）、建築不動產（3.1萬個）；與2018年2月相比，住宿餐飲持平、電子資訊相關則下滑6.6％。

不過104人力銀行副總暨人資長鍾文雄表示，以開春第2天的單日行情來看，104線上徵才企業3.1萬家，年增7.6％，顯示人才仍是企業重要核心，金豬年開春徵才力道仍相對持穩。

(中國時報)