今年GDP 主計總處下修至2.27％
全球經濟不確定因素升溫，主計總處昨下修2019年經濟成長率至2.27%，較上次預測減少了0.14個百分點；主計長朱澤民坦言，景氣確實趨緩，影響台灣內、外需表現，政府陸續祭出激勵措施，經濟力求「緩中求穩」狀態。不過中研院則認為，現在談止跌還太早。
朱澤民指出，國際主要機構相繼調降今年景氣展望，例如，IHS預測今年全球經濟成長2.9%，為近3年最低，加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化，衝擊供應鏈業者，半導體也處於庫存調整狀態，抑制我國出口的成長力道，預測今年商品出口僅年增0.19%。
在全球景氣前景不明、金融市場波動下，朱澤民表示，政府除加速執行公共投資、建設外，也推出各項消費的激勵措施，包括國內旅遊、節能家電汰舊換新等補助措施，就是希望維持內需的熱度，不要因為外在因素影響，導致經濟下滑。
由於外界質疑景氣已出現衰退，朱澤民強調，經濟衰退的定義是連續2季增年率（saar）呈現負數，但我國自2016年後saar皆呈正數，預計今年各季saar依序為2.29%至3.63%之間，景氣沒有衰退的疑慮。
不過中研院經濟研究所研究員周雨田看法則相對保守，他表示，國際預測機構仍持續下修全球經濟成長率預測，台灣景氣還處在下滑波段，而且貿易戰、脫歐等國際事件持續延燒，太多事情不明朗，「現在談止跌還太早」。
朱澤民則指出，假設貿易戰的僵局難解，預估，對我經濟成長率僅減少0.03至0.04個百分點之間，並沒有想像衝擊大，強調「不要自己嚇自己」。
(中國時報)
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