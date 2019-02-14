蔡促投資 中小企業憂電價稅制

2019年02月14日 01:09 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文昨（13日）晚出席全國中小企業聯合新春團拜，致詞時表示，將以擴大內需、加強產業轉型升級，以及優化投資環境，歡迎台商回台等三策略，幫助企業面對經濟變局。中小企總理事長李育家則在總統面前，再次強調對電價的擔憂，更呼籲稅制和融資保證上要對中小企更友善。

李育家表示，去（2018）年雖然受到全球金融市場動盪、陸美貿易戰等影響，全球景氣擴張步調趨緩，但國內各機構對台灣今年經濟成長預估仍維持正向；雖然主計總處已經下修今年經濟成長率至2.27%，不過台灣的全球競爭力仍慢慢提升，在動盪不安的環境下還能有如此成績，可以感受到政府對經濟發展的決心。

不過，李育家直言，雖然經濟部長沈榮津對工商團體拍胸脯保證「不缺電」，中小企業配合政府政策，但更擔憂電價上漲議題。他更期待政府打造友善的經營環境，尤其在稅制和融資保證上，能以中小企業「維生不易」、「中小企業優先」為前提，給予不同的援助措施，讓中小企業能共享優質經營環境。

蔡英文則向中小企業喊話，面對挑戰，政府會和企業「一起面對」，而新的一年政府要做三件事，讓企業能在變局中求穩、應變、進步：一是全力擴大內需，加速執行前瞻基礎建設計畫，同時推動擴大國人旅遊補助，降低租稅負擔，希望帶動國內經濟熱度，以內需的成長來維持經濟成長動能。二為，持續加強產業升級，全力推動5+2產業創新，透過重點產業發揮帶頭的效應，產業轉型升級已經是現在進行式。

第三，則是打造更好的投資環境，全力解決五缺問題，成立投資台灣事務所。提出歡迎台商回台投資行動方案，就是希望在世界經濟變局關鍵時刻，幫助大家排除投資障礙、降低投資風險，蔡英文強調，現在台灣是「張開雙臂，歡迎各位回家投資」，「在家裡，就加大投資」。

(中國時報)