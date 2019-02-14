台股人氣旺 成交量今年最大
受惠於金豬年紅包行情，台股人氣回籠，昨持續穩步上攻，盤中遇上空頭賣壓，在突破1萬100點大關卻得而復失，終場翻黑小跌7點，以1萬90點作收，成交量來到1386億元，創今年最大量。
台股人氣旺，但相對於美股、亞股強勁表現，台股加權指數的表現，卻與國際金融市場脫鉤；華南投顧董事長儲祥生認為，投資人不必過度憂心，台股大盤連漲2日後稍作整理，權值股暫時休兵下，OTC、中小型股人氣仍強強滾，被動元件、矽晶圓更是接棒演出，預計這波人氣至少撐到元宵節後。
而陸美貿易談判，是否將再度擾亂金融市場？儲祥生認為，近來兩方陣營皆大陣仗擺出部長級談判人選，即使關稅短期內沒有具體減免，但至少會朝向正面方向發展，不至於讓金融市場再次大幅震盪。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，市場新一波貨幣寬鬆周期的到來，也對股市產生提振的作用；就中長線布局上，蕭惠中表示，市場逐漸出現期待2020年的聲音，所以建議投資人可以較大膽布局，以掌握較佳契機。
摩根投信認為，台灣企業獲利持續繳出成長成績，依舊吸引買盤卡位，據統計，台股今年企業EPS年增率有望達1.9%的水準，相較2018年的1.6%持續成長，且台股具有高殖利率優勢，待國際資金回補亞洲時，台股仍是優先考慮的市場。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。