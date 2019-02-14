台股人氣旺 成交量今年最大

2019年02月14日 01:09 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受惠於金豬年紅包行情，台股人氣回籠，昨持續穩步上攻，盤中遇上空頭賣壓，在突破1萬100點大關卻得而復失，終場翻黑小跌7點，以1萬90點作收，成交量來到1386億元，創今年最大量。

台股人氣旺，但相對於美股、亞股強勁表現，台股加權指數的表現，卻與國際金融市場脫鉤；華南投顧董事長儲祥生認為，投資人不必過度憂心，台股大盤連漲2日後稍作整理，權值股暫時休兵下，OTC、中小型股人氣仍強強滾，被動元件、矽晶圓更是接棒演出，預計這波人氣至少撐到元宵節後。

而陸美貿易談判，是否將再度擾亂金融市場？儲祥生認為，近來兩方陣營皆大陣仗擺出部長級談判人選，即使關稅短期內沒有具體減免，但至少會朝向正面方向發展，不至於讓金融市場再次大幅震盪。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，市場新一波貨幣寬鬆周期的到來，也對股市產生提振的作用；就中長線布局上，蕭惠中表示，市場逐漸出現期待2020年的聲音，所以建議投資人可以較大膽布局，以掌握較佳契機。

摩根投信認為，台灣企業獲利持續繳出成長成績，依舊吸引買盤卡位，據統計，台股今年企業EPS年增率有望達1.9%的水準，相較2018年的1.6%持續成長，且台股具有高殖利率優勢，待國際資金回補亞洲時，台股仍是優先考慮的市場。

(中國時報)