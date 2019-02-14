貿易戰趨緩川普擬延停火期限
陸美貿易戰在新一輪協商下，漸朝和解曙光邁進，兩國領導人更接連互釋善意，美國總統川普13日正式表態，如陸美「接近達成協議」會考慮延長貿易戰原定3月1日「停火」期限，這亦是川普首次表態；大陸國家主席習近平更傳出15日將會見美方代表團包含貿易代表萊海澤與財政部長穆努欽等人。
今將舉行高層級別協商
從本周11日首先啟動的副部級談話中，陸美雙方協商氣氛相當不錯，兩邊官員也各自表態協商有所進展；14日起更將由萊海澤、穆努欽與大陸國務院副總理劉鶴率領的陸方團隊舉行2天的更高層級協商。
另據《華爾街日報》報導引述知情人士透露，今日在北京登場的最新舉辦的陸美談判代表會議，重點是制定一份貿易協議的總體框架，以便後續陸美兩國領導人在下月可能舉行的元首峰會上最終敲定協議。
聚焦制定貿協總體框架
從去年點燃的陸美貿易戰火，在12月「習川會」宣告停火給出3個月協商期。近期經過幾輪互訪談判尚未有正式結果。而日前川普也揚言若3月1日停火期限之前，若陸美仍未達成貿易協議，美方將會對2000億美元規模、由大陸出口至美國商品關稅從10％進一步提升至25％。
延期料是為習川會鋪路
不過，從川普昨天在白宮內閣會議上表態，如果兩國接近達成協議的話，會考慮略為延長貿易戰的停火期限。但他也說，整體仍不傾向於延長期限，畢竟大陸很想達成協議，談判進展相當良好。
根據外媒報導，目前陸方願意做出的讓步，與川普政府能接受的提議之間依然存在較大差距，而兩國談判代表也正尋求縮小分歧。
據知情人士指稱，這輪協商雙方希望達成一份協議框架，目標是在川普與習近平後續會晤時來最終拍板。
因此外界也關注後續再一次「習川會」日期。川普表示尚未決定與習近平會面的確定時間，但期望在「某個時間」會晤並敲定貿易協議。
川普的整體言論也被外界解讀認為，是在表明願意給予大陸更多的時間完成協議以阻止貿易衝突，同時，延長停火期限，也可能是為了跟習近平的會面日期鋪路。
(中國時報)
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