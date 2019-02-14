《明報》披露 習曾對美撂狠話
陸美14日將舉行高級別貿易談判前夕，香港《明報》昨披露，大陸網路近日流傳大陸國家主席習近平去年在進博會的內部談話，稱當初韓戰時，解放軍只有10天補給水準，照樣和美國人打個有來有回，「現在我們的武器已經是世界最先進水平了，可能早晚還是要碰一下的，不碰怎麼知道到底誰真的厲害？」
香港《明報》昨日在一篇評論中指出，大陸網路近日流傳，習近平去年在上海主持進博會時曾在內部發表一番談話，大意是當年韓戰「志願軍（解放軍）只有10天的補給水平，照樣和美國人打個有來有回，現在我們的武器已經是世界最先進水平了，可能早晚還是要碰一下的，不碰怎麼知道到底誰真的厲害？」
報導表示，這番硬話雖未獲官方證實，真假難辨，但不排除是有意放出，為「軟弱論」消毒。近來，大陸網民對北京處理對美貿易關係相當不滿，對處理中興、華為乃至對美談判的手法多有非議，批評北京太軟弱。
報導稱，就連美國總統川普早前會見大陸副總理劉鶴時的座位安排、面部表情等都引來大陸網民批評，指劉鶴「屈辱」、「賣國」。因此，不排除北京是選在此時流出習近平去年對美的強硬談話，為「軟弱論」消毒。
而習近平在去年底的改革開放40年紀念大會上也表示，「不該改的、不能改的，堅決不改。」強調「沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」。顯見其對美打壓，底線思維非常明確。
值得一提的是，美國麻州民主黨籍的聯邦眾議員莫爾頓（Seth Moulton），昨則在華府智庫布魯金斯學會發表談話建議，美國應該建構太平洋版的北約，以制衡大陸。他稱，「我們如今在太平洋也面臨相同挑戰，我們應探索那種形式的聯盟，把我們在太平洋的非正式聯盟正式確定下來。」
(中國時報)
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