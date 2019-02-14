魯比歐提議修法反制《中國製造2025》

2019年02月14日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

美國聯邦參議員魯比歐當地時間12日提議修法反制大陸直接補助國內企業發展先進半導體在內的《中國製造2025》工業現代化計畫，限制大陸在美國投資並徵稅。

《中國製造2025》計畫威脅美國科技業，已成美國國會兩黨議員共識，美國對大陸鷹派共和黨籍聯邦參議員魯比歐，出身佛羅里達州，他在擔任主席的參議院小企業與企業家委員會，提出題為〈大陸製造2025與美國產業未來〉的報告顯示，評估《中國製造2025》計畫，將有助於華府了解如何因應大陸並捍衛美國企業與民眾。

魯比歐在推特影片中表示：「21世紀的經濟變化顛覆美國人民的工作生活。」他並指出，美國人發現事情不對勁，而華府未能因應，是美國一盤散沙的背後暗流。

大陸於2015年宣布《中國製造2025》計畫，提出10項優先面向產業，有新一代資訊科技、機器人、航空裝備等，希望藉由這項計畫發展大陸本身的科技產品，減少科技進口依賴，並藉由這些產業成為全球科技業龍頭。魯比歐提出的這份報告，主要便是分析這10項被視為具有戰略性質的尖端產業。

魯比歐表示，這份報告顯示，大陸公然強迫技術轉讓和商業間諜手法的這些行動，威脅美國經濟體制與國家繁榮。

魯比歐稱，美國決策當局應該回應政經的實質挑戰，包括實施戰略性美陸資本流動限制，並為被《中國製造2025》計畫鎖定的美國國內企業，提供防禦性配套措施。

報告建議，若因總統川普在貿易戰中對大陸實施懲罰性關稅而嘗到苦果的美國企業，或許可以從政府補貼措施獲得疏解。

(中國時報)