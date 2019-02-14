協議有譜 川普仍是最大變數
距陸美貿易戰停火期限3月1日只剩不到15天，近日雙方代表團協商被看好進展順利。上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元認為，陸美今年都有經濟下行的隱憂，同樣出現營造穩定外部環境的需求，因此看好期限內有望達成協議，但關鍵是90天過後的未來，直指「美國總統川普是最大變數」。
他說川普將陸美貿易衝突視為政治表現舞台，一旦美國國內政經情勢緩過來，難保不再重啟貿易戰。
陸美貿易代表團本周在北京舉行最新一輪貿易談判，預計14日將由大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽為首，進行2天的高層級協商。
尤其關鍵的是，從這一輪會議至今，雙方頻頻釋出善意，分別對外強調進展順利，川普13日甚至表態，如真有必要，可考慮延長停火期限。
觀察從去年延燒至今的陸美貿易戰，盛九元表示，雖然美國去年的經濟表現良好，但是，今年也出現走衰風險，加上川普在政治面受到民主黨挑戰，同樣的大陸也有經濟成長趨緩問題。
他表示，雖然雙方要解決的經濟難題不同，但都有穩定外部經濟環境的需求，因此雙方都有共識，推進讓陸美貿易戰落幕。
但即便陸美貿易戰可望近期簽訂協議順利落幕，盛九元認為未來仍充滿不確定性，尤以川普是最大變數。
盛九元說明，大陸官方是真心希望停止貿易戰，但川普需要更多衝突、矛盾作為擔任美國領袖的政治舞台，現在是因為美國內部有政經問題需處理，但如果後續美國情勢平息，川普會否再啟貿易戰，將是一個很大的問號。
(中國時報)
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