退將、政務官赴陸 加強管制

2019年02月14日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

立法院將於15日開議，據悉，陸委會為配合政府現階段施政重點及方向，已請行政院將下列5項列為本期優先審議法案，分別為公務員赴陸管理制度、陸資違法投資行為處罰、居住證相關修法、陸生納保與兩岸訂定協議監督條例。

根據公務員赴陸管理制度相關修正草案內容，相關報導指出，針對退休高階將領或政務官赴陸將加強管制。規定退休15年內，不可參與大陸政治活動，違反者最重可終身剝奪月退俸或罰款新台幣500萬元。

草案也將涉密公務人員退離職後赴大陸的管制期間，將修正為管制最少3年，而且只能增不能減；並且增訂管制期滿後的申報機制，涉密程度高者，管制期滿後赴陸仍需申報備查，若原機關認為有必要，部分人員需終身申報。

而值得一提的是，由於前總統馬英九的列管期3年即將屆滿，若是這一項修法在今年520前通過的話，倘若馬英九要赴陸出席政治活動，也將一併適用該項規定。

此外，針對大陸核發「居住證」，陸委會自去年8月起，多次會商相關機關研擬修正兩岸條例，建置國人領有「居住證」的申報機制。修正草案已於去年12月送請行政院審查，陸委會也已建請行政院將草案列為立法院本會期優先審議法案，以期盡速審議通過。

陸委會發言人邱垂正去年曾表示，草案主要原則包含：沒有取消台灣戶籍的問題，並會建立申報機制，提供在大陸民眾急難救助等服務措施，同時研議安全管理的完整配套措施等。

另外，現行《兩岸人民關係條例》對違法陸資來台僅罰款12萬至60萬元，罰款額度過低，修法草案則對違法來台陸資罰款上限提高到2500萬元。

陸委會表示，為有效遏止陸資違法行為發生，有調整罰鍰額度的必要性與急迫性，將此列為優先審議法案。

(中國時報)