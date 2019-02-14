墨大毒梟玩完 恐惡魔島關到死

2019年02月14日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國紐約布魯克林法院陪審團12日裁決，墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼10項遭控刑事罪名全部成立。這位全球最大尾的毒販家財萬貫、惡名昭彰，曾2度越獄得逞，令美、墨兩國當局顏面無光。法院將在6月宣布他的刑期，預料現年61歲的古茲曼，將被關押在戒備森嚴的監獄中度過餘生。

指使殺手犯案數百起

古茲曼案自去年11月起審理，檢方在11周期間傳喚56名證人，包括多名他的重要手下。古茲曼被指走私數百噸古柯鹼、海洛英、冰毒和大麻進入美國，以及製毒、運毒、洗錢、非法藏械等。他也被指派出大量殺手，犯下「數百起」的謀殺、攻擊、綁架、凌虐甚至滅屍等罪行，以及對少女下藥性侵，最年幼的僅13歲，還稱這些供他逞獸慾的幼女為「維他命」，他相信少女能讓他得到「生命力」。

陪審團經6天討論，全體無異議裁定10項罪名全部成立。古茲曼曾有恐嚇、謀害證人的前科，這批陪審員除全部匿名，出入都由全副武裝的法警護送。

古茲曼「事業」遍全美

法官朗讀裁決時，穿著深色西裝打領帶的古茲曼面無表情，陪審團離開後，他與曾是選美皇后的妻子艾瑪同時把手置於心口，他還向29歲的嫩妻豎起大拇指，艾瑪當場落淚。古茲曼的首席律師稱，他們打算上訴。

身高僅168公分的古茲曼，是墨國北部販毒組織「西納羅亞」首腦，「事業版圖」遍及全美。1980年他自創西納羅亞，因手段凶殘，該幫迅速成為墨國最大販毒集團，數十年來靠毒品帝國累積驚人財富。他曾被《富比世》雜誌封為「史上最有權勢的毒梟」，且多次被該刊列入「全球百大最有權勢人物」名單。

曾躲洗衣車、地道越獄

古茲曼1993年在瓜地馬拉被捕，被引渡回墨國，2001年他靠賄賂獄卒，躲在送洗衣推車中首次逃獄成功，直到2014年才被捕。逍遙法外13年期間，美國懸賞5百萬美元緝捕他。但他回籠後依然神通廣大，2015年7月，古茲曼走入牢房淋浴間，從已事先挖好、連通下水道的地道逃之夭夭，讓墨國滿臉豆花。半年後終於被美墨合作緝捕歸案，2017年遭引渡到美國。

有鑒於古茲曼「輝煌」的越獄史，美國媒體預測，他可能會被送往有「洛磯山下惡魔島」的科羅拉多州佛羅倫斯最高監管感化院，當地戒備森嚴，囚犯幾乎無法與外界聯繫，每天必須待在牢房內22小時。

(中國時報)