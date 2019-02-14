燒錢維安 日玄海核電廠又廢爐

2019年02月14日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京13日電 ／東京13日電

日本九州佐賀縣的玄海核電廠2號機組運轉至後年3月將屆滿40年，電廠所屬的「九州電力公司」（九電）13日召開臨時股東大會，決定繼玄海1號機之後，2號機也廢爐。這是8年前發生福島核災以來，除福島第一核電廠之外的7所核電廠當中，第11座核反應爐決定廢爐。

日本原子能規制委員會在福島核災後分布新規定，核反應爐的運轉期間上限原則上為40年，若得到委員會審核認可，最多可再延長20年。

玄海核電廠2號機組於1981年3月啟動，當時的建設經費達1236億日圓（約台幣348.5億元），發電量為55萬9000千瓦，在發生東日本大震災之前的2001年1月時剛好停機做定期安全檢查。自核反應爐啟動算起，至2021年3月將屆滿40年，若要延長運轉，必須在1年前的2020年3月向日本政府提出申請，九電一直在考慮是否廢爐的問題。

玄海核電廠由4個機組構成，電廠去年決定重啟3號及4號機組。此前，廠方於2015年決定將與2號機組發電規模相同、較2號機組老舊的1號機組廢爐。2號機組若要延長運轉，必須新設置預防恐怖攻擊等特定重大事故的因應設施，但核電廠內難以確保設置因應恐攻設施的空間，加上安全對策的施工經費預估將超過2千億日圓（約台幣564億元），即使延長核反應爐運轉壽命，也可能入不敷出，無法盈利，因此九電最後決定廢爐。

2號機組的預估廢爐費用約365億日圓（約台幣103億元）。

(中國時報)