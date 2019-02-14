美議員提案 140億美元髒錢築牆

2019年02月14日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

墨西哥大毒梟古茲曼12日被美國聯邦陪審團定罪。共和黨籍參議員克魯茲隨即把腦筋動到古茲曼被扣押的140億美元不法所得與資產上，提案授權政府用這筆「髒錢」興建川普總統念茲在茲的美墨邊境圍牆。

克魯茲早在1月3日即做出類似提議，主張利用古茲曼賣白粉賺來的140億美元（約台幣4315億元）作為築牆經費。他強調，美國國會基於全國人民授權，有權責保護邊界並建立圍牆。如今他和幕僚連夜擬出的《確保合法徵收隱藏資產以維護法治》法案，有機會在參議院通過。

參議院撥款委員會共和黨籍主席薛爾比11日宣稱，共和黨與民主黨已對邊界安全計畫及政府至9月30日的經費達成「原則性協議」，應能在15日最後期限前通過，送交川普簽署。新協議中築牆預算只有10億3750萬美元，與川普要求的57億美元相去甚遠。

川普去年年底要求國會撥款在美墨邊境築牆，遭民主黨議員拒絕，導致聯邦政府停擺35天，好不容易才在上月底恢復運作，川普也沒拿到築牆費。川普12日表示，對於新協議需再研究。是否可能再用關門手段要脅國會，川普說，「我不認為你們會看到政府再關門。若發生，那是民主黨的錯。」CNN報導指出川普打算「另尋機制」，滿足築牆需求。

(中國時報)