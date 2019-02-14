指控瓜伊多是美傀儡
據俄羅斯衛星社（Sputnik）報導，委國駐俄大使托爾薩托12日在俄聯邦會議的國家主權保護委員會一項會議上宣稱，自任「臨時總統」的委國反對派國會議長瓜伊多，10年前早就被美國收買，成為其傀儡。他說：「瓜伊多大約10年前被美國收買，但在近期事件爆發前，沒人知道此事。據我方掌握的情報，他是在塞爾維亞留學期間被招募的。」
托爾托薩說，「他（瓜伊多）不過是個傀儡，美國好在背後操控他的言行舉止。」托爾托薩強調，委國憲法並無所謂「臨時總統」，瓜伊多與美國企圖愚弄國際社會。
南美產油大國委內瑞拉總統鬧雙包的亂局至今仍未落幕，美媒報導，原本力挺馬杜羅總統的中國大陸，似乎意識到美國力挺的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）地位日益穩固，而瓜伊多頻頻對大陸示好，北京看在200億美元債權的份上，有意改變立場，支持瓜伊多。
《華爾街日報》報導稱，過去幾周大陸已派出外交人員在華府與瓜伊多的代表接觸，確保大陸在委投資安全無虞。北京關注他們在委國的石油項目，以及對委近200億美元貸款。對於上述報導，大陸外交部發言人華春瑩表示，這則報導是虛假的報導，是假消息。
關於當前委內瑞拉問題，華春瑩說，中方主張通過對話協商尋求政治解決方案。中方為推動委內瑞拉問題和平解決，同各方保持密切溝通接觸。
(中國時報)
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