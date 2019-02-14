福島核災衝擊 核電出口受挫
日本核電廠相繼決定廢爐，主要是因福島核災後，當局提高核電安全標準。新規定核電廠運轉期上限為40年，最多可再延長20年，要申請延長，須經嚴格安全審核。各電力公司評估成本，只好忍痛廢爐。
目前已決定廢爐的有：福井縣敦賀核電廠1號機組、美濱核電廠1號和2號機組、大飯核電廠的1號和2號機組；島根縣島根核電廠1號機組；佐賀縣玄海核電廠的1號、2號機組；愛媛縣伊方核電廠的1號和2號機組；宮城縣女川核電廠1號機組。另外，福島第二核電廠的4座核反應爐也考慮廢爐。
這11座核反應爐大多為規模較小（發電量34萬千瓦至56萬千瓦）的核爐。不過，廢爐也造成電力公司很大壓力。
日本政府因而打算將日本企業和電力公司累積的核能技術、經驗推向海外，然而出口計畫因福島核災而碰壁，配合政府政策的大企業吃不少悶虧。隨著日立公司在英國建設核電廠計畫失敗，日本出口核電廠計畫也於歸零。
福島核災不僅影響日本，全球核電廠為加強安全對策，核電廠成本都提高。陸俄對日本核電出口也是阻力，尤其大陸積極向新興國家和英國等推銷核電設施。
(中國時報)
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