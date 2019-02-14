文大教室失火 2女嗆傷昏迷
陽明山上的文化大學大典館昨傍晚5時發生火警，警消出動上百名消防員救援，救出14名受困6樓陽台的師生，另2名受困6樓男廁的女學生，被濃煙嗆傷昏迷，其中1人一度命危，經搶救恢復意識、1人仍插管治療。警消調查，受傷2人都是景觀系4年級學生，提早返校趕製畢業作品，疑似使用噴槍切割模型釀禍，正調查釐清起火原因。
2女困男廁 全身燻黑
起火地點是在大典館5樓環境設計學院專業教室，當時學生聞到焦味，有人拿滅火器趕到起火地點，隨即大喊「失火了」，學生有人往樓下跑，部分則逃往6樓陽台呼救。
北市消防局獲報，派出消防車29輛、7輛救護車上百名消防員趕往現場，一方面布水線滅火，並出動雲梯車逐一救下受困6樓陽台驚魂未定的14名師生，另派員進入現場搜救報案受困的2名女學生。晚間6時許，消防員在6樓男生廁所內，發現全身遭濃煙燻黑的2名女學生，火勢在晚間6時22分撲滅。
2名女學生獲救時意識清楚，但因吸入過多濃煙，導致呼吸道灼傷並陷入昏迷，分別送往新光醫院、台北榮總急救。
其中，22歲李姓女學生送醫時一度失去生命徵象，經搶救後恢復意識，但是昏迷指數只有3分，另外23歲陳姓女學生呼吸道嚴重灼傷，經醫院插管搶救，目前仍在加護病房觀察，家屬已從中、南部北上探視。
疑使用噴槍 不慎起火
警消詢問校方，得知目前還在放假期間，下星期一才正式開學，2名女學生因為即將畢業，提前到校趕製畢業作品。由於火災現場是景觀系的專業教室，且報案人就是2名受傷女生，疑似是不慎使用噴槍製作模型釀禍，但確切起火原因仍由火調人員調查釐清。
文化大學表示，大典館火災造成景觀系4年級2名女學生重傷，校長徐興慶及學務長方元沂第一時間即分別前往醫院了解現況，並將給學生最大的幫助。大典館樓內有環設學院、文學院教室與研究生教研室，起火原因仍在調查，受困頂樓的14名師生，均已平安搭雲梯車下來，安全無虞。針對文大大典館7、8樓違建部分，北市府建管處將進行了解。
(中國時報)
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