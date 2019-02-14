環狀建築煙四竄 躲廁所難逃生
消防局說，大典館為環狀式建築，不僅水平濃煙難消散，還會隨樓梯竄升；2女大生受困打119求救：「我們在6樓男廁，快不能呼吸了。」相對躲陽台求援的學生，逃生困難。
消防局說，大典館特殊的環狀地形，廁所位在兩側，都是沒窗戶的密閉空間，環狀地形讓濃煙水平快速流竄，再沿樓梯垂直上竄，一發不可收拾。消防人員在6樓廁所接觸到2名傷者時，火勢尚未延燒該處，但均已遭濃煙燻黑，可見濃煙之烈。
因傷者仍在醫院急救治療，無法了解她們是否為了尋求逃生所需水源，往廁所避難。消防局強調，濕毛巾根本擋不住濃煙高熱，為了穿越濃煙，冒險找水源沾濕衣物，反而耽誤逃生機會。
消防局另指出，火場高溫及濃煙，有向上浮升特性，頂樓是火煙最易蓄積之處，因此火場逃生原則為「由上往下」，盡可能往樓下逃。但如果起火點位在所在地下方樓層，且高溫與濃煙已無法向下逃生，應視情形水平避難。這也是昨在6樓陽台求援的學生，能獲救原因。
(中國時報)
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