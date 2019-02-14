女遭留言婊子 母告5人公然侮辱
近年網路霸凌事件簿
台南市1名國一女生母親指控女兒遭6名國小同窗在臉書設群組「公幹婊子團」展開長達3個月霸凌，女兒從開朗活潑變得鬱鬱寡歡，甚至萌念輕生，還有同學故意搬壞椅子給女兒坐，「先言語霸凌，接著是行為，出事誰負責？」女生母親拒絕接受涉霸凌同學與家長道歉，昨控告其中5人公然侮辱。
女生母親因老公7年前身亡，獨力撫育3個女兒，罹患憂鬱症，她大女兒就讀高一，老二、老三是雙胞胎，就讀國一。她說，她國中時期也曾遭同學霸凌，霸凌者對說過的話不當一回事，但被傷害的人卻很受創很深，因此想給霸凌者一點教訓。
女生母親說，霸凌事件始於去年10月，被霸凌的小女兒未告訴家人或師長，直到姊姊因手機壞掉，借妹妹手機，看到妹妹臉書群組對話，才知道妹妹被霸凌。
她輾轉得知小女兒與國小閨密在臉書群組聊天談論到昔日同學種種，在未指名道姓下，說出「婊子配狗天長地久」的話語，群組內有國小同窗看到，邀女兒加入另個群組，之後該群組更名「公幹婊子團」，自此展開一連串言語霸凌，女兒因此身心受創。
她說，小女兒被霸凌是因參加軍訓露營幫另名女同學出頭，引起其他同學不滿，帶頭言語霸凌。她已印出所有對話記錄，昨到派出所提告5名學生公然侮辱罪。
警方指出，將通知5名學生到案說明；校方表示，本周一開學日，女生由母親陪同到校，校方召集涉及霸凌的學生與家長到場道歉，但母親拒絕和解，涉案學生沒料到事態嚴重，都很後悔。校方認為，雙方可能在網路溝通產生誤會，是否霸凌仍待調查釐清，已通報教育局並啟動調查，將於2個月內調查完畢。
(中國時報)
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