小女生網路霸凌 家長面臨賠償

2019年02月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國一女生遭同學在臉書群組遭指「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」等不堪入目字眼。律師許世烜指出，臉書群組雖屬特定，但3人以上就構成公然侮辱，即使未成年不構成刑事犯罪，但已傷害一個人名譽，留言霸凌的少女家長可能要面對連帶的民事賠償責任。

律師許世烜說，臉書言語謾罵構成公然侮辱案例，近年越來越多，不過，發生在10幾歲出頭的國一女生，確實誇張。但涉及霸凌的國一女生年僅13歲，刑法規定需滿14歲以上才構成犯罪。

儘管不構成犯罪，但留言霸凌的少女依法還是會移送少年法庭處理，後續也會調查或輔導，另外，涉及霸凌的少女家長可能要面對民事損害賠償，如果被害人家長要求賠償，留言霸凌少女都要面對連帶賠償責任，賠償金額就看法院判定。

警方表示，此案涉案人均為國一生，會依少年事件處理法第29條規定轉介輔導、告誡或交付法定代理人管教，並不會留下前科，但既被提告就要面對司法程序，一切依法辦理。

警方說，被控霸凌的小女生才12、13歲，可能壓根沒想過在臉書群組罵人竟然必須承擔後果，特別呼籲不論在網路或現實世界，任何言論都不能掉以輕心，勿以惡小而為之，發言更須謹慎。

(中國時報)