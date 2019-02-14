陳佩琪告三立 出庭怨名嘴潑糞

2019年02月14日 04:10 中國時報 林偉信 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視政論節目，質疑柯財產來源不明，她提告求償500萬並要求道歉，昨她首度出庭並哽咽控訴，她看到節目時，剛好是她父親過世2周年，柯黑名嘴宛如在她身上潑一桶「又髒又臭又黑的糞水」。全案定下月6日宣判。

對此，柯文哲嘆說，他是不負責任的先生，整天都在外面工作，家裡事情都是陳在處理，所以人家講財產怎樣，她聽了就不高興，他是比較無所謂，但陳是「正常人」，所以憤憤不平。

去年5月三立政論節目質疑柯的帳戶內有2000多萬來源不明財產，陳佩琪要求道歉未獲回應，提民事訴訟要求三立及主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬，在三立官網刊登道歉啟事。

北院昨開庭，陳佩琪現身表示要親自向法官說明；她說，家中財產有一半以上都是她賺來的，柯選市長財產申報書也是她寫的，她當然有權提告。三立完全沒有求證就製播汙衊節目，事後才想找她上節目澄清，宛如在身上潑一桶又髒又臭又黑的糞水，等她生氣了，才叫她自己提水上節目洗乾淨，而且要她在柯黑名嘴面前洗乾淨，她完全無法接受。

她哽咽說，她看到節目時，剛好是父親過世2周年，不懂為何要汙衊柯；她也有替公益基金會代言或看診，也擔心基金會、病患家屬會不會認為她賺黑心錢？小孩是否會遭人指點？

她表示，節目若握有她們夫妻財產不實證據，大可向監察院檢舉或提告，卻選擇在柯參選連任時，才播出不實言論含沙影射，「照三餐、睡前宵夜、飯後甜點打我們」。

庭訊後，陳受訪說提告及到法庭說明，柯充分尊重沒有干預，堅持提告是要還原真相，她與柯沒有財產申報不實。

(中國時報)