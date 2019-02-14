撿屍性侵40萬和解 胡睿兒判2年
藝人「蛇姬」林采緹丈夫、「Under Lover」成員胡睿兒在去年孕妻臨盆前到夜店撿屍性侵，他被起訴後與被害女子以40萬元和解，並求法官給予緩刑，但台北地院仍判處他2年徒刑。可上訴。
判決指出，胡男去年6月16日深夜到北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞，17日凌晨3時，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。
胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。
北院認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年。
胡睿兒2016年另涉及呼麻案，原本獲緩起訴處分2年，但他在去年因涉及本件性侵案，檢方撤銷緩起訴，依毒品罪起訴他，聲請簡易判決。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。