撿屍性侵40萬和解 胡睿兒判2年

2019年02月14日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

藝人「蛇姬」林采緹丈夫、「Under Lover」成員胡睿兒在去年孕妻臨盆前到夜店撿屍性侵，他被起訴後與被害女子以40萬元和解，並求法官給予緩刑，但台北地院仍判處他2年徒刑。可上訴。

判決指出，胡男去年6月16日深夜到北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞，17日凌晨3時，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。

胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。

北院認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年。

胡睿兒2016年另涉及呼麻案，原本獲緩起訴處分2年，但他在去年因涉及本件性侵案，檢方撤銷緩起訴，依毒品罪起訴他，聲請簡易判決。

(中國時報)