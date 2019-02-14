陽明山花季 邀您牽手觀櫻
陽明山花季開跑！今年受到暖冬影響，不僅櫻花陸續綻放，還能提早看見杜鵑盛開景緻，樹上開著滿滿櫻花，樹下灌木則有金毛杜鵑和平戶杜鵑，相當難得，賞花民眾可以大飽眼福。
天氣逐漸回暖，陽明山花季15日登場，今年活動以「牽手觀櫻」為主題，盼民眾與最愛的人牽手上山遊玩，共創歡樂時光，欣賞大千花花世界，留下美好回憶。
4月底前 櫻花接力開放
北市工務局副局長張郁慧表示，陽明山花季每年都吸引超過百萬人次花迷朝聖，現在已經是櫻花綻放時間，約開了2成左右，最早開花的是台灣特有種山櫻花，再來依序是八重櫻、吉野櫻、昭和櫻。
她說，受到暖冬影響，往年要到3月底、4月初才開花的杜鵑，今年提早盛開，這是很難得的情形，屆時賞花民眾可以同時看到樹上開著滿滿櫻花，樹下還有杜鵑的景色，一定會非常有眼福。
至於開花時間點，北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華指出，山櫻花已經盛開，預計開到2月底，接著是3月初八重櫻，再來是3月初到3月中的昭和櫻，最後吉野櫻會在3月中至4月底開花。
宋馥華提醒民眾，可在湖山綠地欣賞八重櫻和昭和櫻，若想看山櫻花，就到陽明公園、大噴水池一帶，櫻花溪流區及湖山路沿線有昭和櫻，遊客中心及湖山路一段則能觀賞吉野櫻；杜鵑開花時間約在2月底到3月中。
17日開幕式 擊樂團獻藝
除了賞花，工務局17日將舉行花季開幕儀式，邀請天鼓擊樂團帶來震撼全場的鼓藝及華岡藝校舞蹈演出，3月9日有變裝遊行與熱舞大賽，3月17日花季最後一天，有陽明山清山淨水、音樂會活動，讓民眾在春風中洗滌身心靈。
(中國時報)
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