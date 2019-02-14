鶯歌建殯葬專區 市府保留

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市殯儀館設備遠遠不敷需求，納骨塔更分布不均，新北市議員蘇泓欽13日在樹林焚化廠旁墓園辦理會勘要求市府興建納骨塔，也有地方陳情人呼籲，這片土地廣達6公頃，建議市府考慮將殯儀館遷入。民政局副局長楊薏霖表示，遷移板殯牽涉較廣，目前暫先委請建築師評估能否興建納骨塔。

民代會勘 拋建納骨塔

鶯歌地區雖在第一公墓設有納骨塔，但塔位早已爆滿，居民只得將先人骨骸安置在桃園，或其他地區的納骨塔，不僅費用較高，想要祭拜也舟車勞頓，相當辛苦，地方長期都有呼籲興建納骨塔的聲音，為此，蘇泓欽昨天邀集民政局、鶯歌區公所前往樹林焚化廠會勘，希望能覓地興建納骨塔。

蘇泓欽表示，鶯歌已無墓地可葬、也沒有納骨塔位，焚化廠旁有6公頃的公有土地，目前都有做為墓地，若是興建納骨塔應該較無阻力，他希望市府能夠盡速推動興建納骨塔，解決地方的需求。

地方陳情民眾指出，這塊緊鄰樹林焚化廠、總面積逾6公頃土地，橫跨樹林、鶯歌二區，其中包含樹林第八公墓約2公頃土地，以及4公頃位於鶯歌區內的國有農牧用地。

評估報告 45天後出爐

鶯歌的國有地雖非殯葬用地，但目前已有許多墳墓，若能將板橋新海路的新北市立殯儀館遷到此處，規劃成立公共造產的殯葬專區，盈餘費用可做為地方營養午餐等用途，也能讓板橋殯儀館現址土地活化再利用。

楊薏霖指出，樹林第八公墓周邊土地未來是否能夠興建納骨塔，將由殯葬處委請建築師，針對土地現有資料評估及法規檢討，檢討報告結果將在1個半月後出爐。

至於是否計畫遷移殯儀館並設立殯葬特區？楊薏霖認為，全案茲事體大必須從長計議，目前沒有這計畫。

(中國時報)