玩命交通車 8人座塞15學童
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
為保障學童乘車安全，苗栗監理站13日中午放學時間，會同縣警察局交通隊在通霄地區國小附近交通幹道，聯合稽查補習班及兒童課後接送車，當場查獲1輛8人座廂型車，乘載15名學童，車內學童擠成沙丁魚，一開門雙腿全擠出車外，場面險象環生，業者遭依法開單告發。
險象環生 限期改善
苗栗監理站指出，選在開學期間辦理擴大稽查，每個月都會安排8次不定點攔檢，13日在通霄地區共稽查8輛車，有1輛補習班交通車載運人數超過規定數額，原8人座廂型車，實際載運15名學童和1名司機，明顯違規，除當場製單告發，縣府教育處也將發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。
業者當場被抓包超塞1倍學童，趕緊請老師將多出的8名學童帶下車，改用步行方式至補習班，業者向稽查人員表示，因學校到補習班的距離不遠，才用交通車一併接送，了解超載學童是違規行為，將立即檢討與改善。
不顧安全 業者認錯
苗栗監理站表示，去年共攔查142輛車，舉發22件，其中以載運人數超過規定數額最多，共有17件，依據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，開罰3000至9000元罰鍰。
副站長鄭泉昌表示，幼童接送車是根據7歲以下的幼童設計規範，包括座椅的深度與間距都有嚴格規定，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適合拿來載送國小學童；路檢攔查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，一旦發生事故將嚴重影響學童安全。
鄭泉昌呼籲，學童課後照顧服務班、短期補習班業者應重視學童乘車安全，使用合法交通工具接送，同時請家長挑選補習班時，應多加留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。
(中國時報)
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