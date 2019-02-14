彰化交流道特定區 捲土重來
國道1號彰化交流道特定區1422公頃，7成屬都市計畫區農地，被視為阻礙發展的緊箍咒，過去畫定6處發展特定區，但3年來申請進駐掛零；彰化縣政府將重新啟動「高速公路彰化交流道附近特定區第四次通盤檢討」，縣府自籌1500萬元規畫經費分3年3期，第1期調查範圍、測量將於3月上網招標。
1分地最低600萬元
彰化交流道特定區，橫跨彰化市、和美、秀水、花壇等4鄉鎮，交通便捷！卻基於戰備目的限制開發類型，不符地目的工廠特別多，未登記工廠近千家，形成農工雜處的亂象，怎麼解套也被視為是活化產業的重要課題。
3年前，縣府建設處爭取內政部通過畫定6處產業發展特定區共255公頃，特區內農業用地得以申請變更乙種工業用地，祭出了優惠，放寬整體開發面積從5公頃降到2公頃；但該區早被視為黃金潛值區，1分地市值最低600萬元，要憑個人整合土地談何容易！
縣府自籌1500萬元
走特區模式申請進駐的廠商一直掛零。縣長王惠美喊出「解編」五大交流區特定區土地，表示將從彰化交流道邁出第一步；建設處長劉玉平表示，縣府自籌1500萬經費，分3年執行「高速公路彰化交流道附近特定區第四次通盤檢討案」。
臨時工場登記即將到期，諸多因應配套都亟需展開。劉玉平表示，交流道特區朝向重畫都市計畫將和彰化市都市發展的擴張進行結合，通盤檢討主要依地區產業和居住發展需求，進行農業區轉型；建立更合理使用分區，健全都市發展機能。
(中國時報)
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