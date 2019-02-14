0206受災飯店重生 歸仁新地標

2019年02月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

3年前0206南台地震，歸仁區開幕在即的飯店瞬間變危樓，5樓秒變1樓，畫面震懾人心；業者王錫傳當初買下前身為10樓廠辦大樓，斥資3億改建，一場地震損失慘重，他不惜整棟打掉重練，前後砸下10億元，被外界笑傻，他說，若能就此為歸仁創造一個新地標，就有意義了。

一夕崩塌後 鑑定找原因

從事營造業的王錫傳蓋過無數飯店，這是他初次跨足經營飯店業，買下荒廢廠辦大樓拉皮、改建飯店，卻因0206南台地震讓跨足飯店業的夢想一夕崩塌；他百思不解何以一棟大樓會傾斜至此？找來多名土木結構技師鑑定，就是要揪出原因。

「被人說蓋了一棟倒塌飯店，我跳到黃河也洗不清。」地震後，整棟飯店傾斜模樣深烙他腦海，長達半年鑑定是原始建築物柱子爆開，他為此慶幸，好險還沒開幕，否則若有人命損傷，後果恐不堪設想。經此一震，大樓淪為爛尾樓，鑑定結果出爐後，他又花一大筆錢拆光整棟樓。

改名徠歸仁 大家來聚聚

當時，很多人勸他拆掉就算了，但他念茲在茲這棟飯店有20％資金是朋友信任他而投資，為了對朋友有所交代，決定原址重建飯店，前後花了10億元。他坦言，根本不敢想何時能回本，但南關線沒有飯店，這一棟飯店只要把在地商務客服務好，讓在地鄉親有個地方聚餐宴客，甚至是創造一個新地標，就有意義了。

原址重蓋飯店，重獲新生後也改名「徠歸仁」，預計4月開幕。在歷經拆除、重建再出發，為了回饋鄉里，飯店與區公所簽約，加入支援避難收容的行列。歸仁區長陳必成昨感謝業者，承諾一起壯大在地災防能量。

(中國時報)