情人節限定 高捷推愛情拉環

2019年02月14日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄所到之處充滿驚喜愛意！高雄捷運公司為歡迎各地遊客到高雄慶祝浪漫情人節，推出「搭乘高捷‧抓住愛」活動，每列車只有1個愛情拉環讓情侶找尋，抓住機率僅有1/234，盼透過捷運運輸，將愛的信息傳遞給每位乘客，一起「拉」住幸福，「環」抱浪漫。

每列車1個 拍照上傳抽獎

愛情經濟是高市府施政重要標的，而高雄捷運身為各地旅客造訪高雄的交通門戶與節點，高捷公司響應市府觀光政策，結合節慶與體驗行銷概念，在捷運列車裝置愛情小物「愛情拉環」，讓每位乘客感受在地熱情與浪漫。

高捷公司指出，愛情拉環在2月14日西洋情人節至3月14日白色情人節期間，限定出現在捷運車廂，拉帶以亮黃色為主色，展現明亮感，中間鑲嵌粉色心形模板，散發浪漫之意，也如同真愛需要仔細尋覓，歡迎乘客細心找尋這機率僅有1/234的愛情拉環，更別忘同框拍照上傳，就有機會抽獎獲得好禮。

10大摩鐵出爐 濃濃浪漫風

高捷公司表示，頭獎為華園飯店雙人住宿券加鈴鹿賽道樂園免費暢遊券、高雄知名飯店餐券、以及活動代言人高捷少女二代新生安琪的初亮相特製版面一卡通等只送不賣的獨家浪漫好禮，陪旅客歡度2大情人「捷」。

此外，高雄還有愛情摩鐵的10大票選出爐，第1名是湖內區印水涵觀光汽車旅館，摩鐵龍頭御宿則奪得第2名以及網路人氣票選第1名，這股愛情氛圍蔓延擴散，就連大魯閣草衙道也成了求婚熱點，來一趟高雄感受浪漫，增添愛情幸福感。

(中國時報)