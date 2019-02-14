議員批柯 泳池不該交體育局管

2019年02月14日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

北市府公辦民營泳池上月遭民眾踢爆偷設基地台，相關主管單位遭批反應慢半拍，體育局長李再立13日受訪時強調，已經將違法基地台全數拆除，但合約還未到期，暫時不會更換廠商。市議員汪志冰認為，柯文哲硬將公園泳池主管機關由公園處換成體育局，管理經驗不足，才衍生這麼多問題。

台北市長柯文哲力推「一條鞭政策」，世大運後公園處管轄的17處公園泳池，逐步收回到體育局。運博公司旗下經營的玉泉、青年、克強、陽明山前山公園泳池等遭私設基地台，體育局運動設施科吳偉銘表示，承包廠商運博公司私設設備營利，事發後立刻函文要求終止不法基地台合約，也根據契約裁罰3萬。

吳偉銘強調，第一時間就先關掉訊號，讓基地台不能運作，目前中華電信已將基地台全數拆除，並徹查北市12區運動中心，確認泳池都沒有遭私設基地台。至於是否會更換廠商？他表示，合約到明年6月，期滿後就會重新招商。

汪志冰指出，柯堅持工務局轄管的公園泳池、河濱公園運動場地，移交體育局專管，體育局根本無力負荷，痛批「不能因為是體育設施就強勢歸給體育局」，很多硬體維修公園處有經驗，但體育局卻沒有，「游泳池若因地震漏水，到底要歸誰管？」體育局管理經驗不足，才會衍生很多問題。

(中國時報)