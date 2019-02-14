太空漫遊 竹市元宵很科幻
中國時報
邱立雅／竹市報導
透過光影，用手指頭栩栩如生演出「外星人登上地球」探險故事，加上一群小小太空人出沒新竹市政府，今年的農曆年新竹市充滿宇宙奇幻味道。市府13日舉辦記者會宣傳16日的「太空漫遊慶元宵」，活動將於北大公園和護城河畔熱鬧展開，現場還有歌手與馬戲團等表演，期盼大小朋友度過難忘的元宵佳節。
2019新竹過好年「太空漫遊慶元宵」將於16日晚間6時至8時半舉辦，活動當天將於北大公園現場發送5000個小提燈，邀請大小朋友穿著太空裝提燈漫遊護城河，晚會當天也邀請廣受歡迎的宇宙馬戲團x新竹交響管樂團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團、藝人梁心頤、宋念宇現場演唱。
50年前美國阿姆斯壯登陸月球，經典的黑白也成了民眾的記憶，市長林智堅表示，今年2019年剛好是登陸月球50年，擁有全台唯一太空中心的新竹市以太空為主題打造裝置藝術，幸福廣場的蓋亞地球也成為打卡熱點，讓各地來觀賞打卡的民眾，拍出更多美照。
「一起找回手工製作燈籠的回憶。」林智堅表示，為讓孩子跟爸媽找回從前元宵手工作燈籠、提燈的回憶，透過「太空漫遊慶元宵」活動，邀請市民裝扮與太空有關的人物，爸媽在帶著孩子創作太空裝的過程中，能體會手作樂趣。
13日活動記者會上同樣太空科幻味十足，台灣首席手影師張正龍透過光影，用十根手指頭演出「外星人登上地球」探險故事，另外還有10名大湖國小學童自製環保太空裝，搭配各式NASA太空裝、太空帽、火箭推進器現身，讓今年新竹的元宵節激盪出了許多創意火花，未演先轟動。
(中國時報)
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