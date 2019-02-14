腰鼓火龍上陣 南投燈會進入高潮

2019年02月14日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

元宵節將至，南投燈會進入高潮階段！來自大陸的國際級非物質文化遺產陝西安塞腰鼓、重慶銅梁火龍及詩畫浙江燈彩藝術表演，陸續在埔里、南投燈區演出；2月14日晚間7時，在光毯花園燈區，前100對到場的情侶，拍照上傳即可獲得鑰匙圈及告白氣球等小禮物。

觀光處長王源鍾表示，有天下第一鼓之稱的陝西安塞腰鼓，百人上場氣勢非凡，14日晚間在埔里還有1場演出；15、16日於南投主燈區水舞廣場登場，並且結合在地演藝團體14日與曼暉舞蹈團，15日則與佳吟舞蹈團同台演出。

震撼全台的銅梁火龍於17、18、21日，在南投主燈區登場，20日移師埔里演出。首度來台的詩畫浙江燈彩藝術表演，由浙江「九獅圖」與「百葉龍」擔綱演出，20至23日在草屯、魚池、名間、集集，23、24日則分別於埔里糖廠、南投主燈區演出。

百葉龍源於浙江省長興縣，由碩大荷花，串成沖天而起的巨龍，柔中帶剛美不勝收；九獅圖已有300年歷史，由獅籠、9隻獅子以及38條纖繩組成，由技巧純熟的拉線人牽動纖繩，演出九獅群舞嬉戲的畫面。

今年新春特別演出，南投市主燈區觀賞場地與水舞觀賞席結合，設置4000多席的看台座位，演出時搭配水舞，讓觀眾有雙重視覺體驗。

(中國時報)