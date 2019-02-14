發現地下水 環團籲撤龍崎掩埋場

2019年02月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南龍崎牛埔設置事業廢棄物掩埋場雖暫定自然地景而停擺，但全案開發許可期限至3月9日，環團13日公布牛埔里存在豐沛地下水，一旦掩埋廢棄物，將汙染嘉南及高屏地下水，邀民代、環團代表等各界人士現勘並要求撤銷歐欣水保計畫，呼籲經濟部不得再展延許可。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，為證明此區域有地下水，環團募資鑿設簡易觀測井，設井位置在歐欣場址西北邊約200公尺處，鑽井35公尺深，設觀測井，地表下9米至32米處開篩，設井後二次汲水，皆發現汲水後地下水迅速補注入觀測井管內，顯示地下水充沛。

根據台大地質系教授陳文山判讀，因20米至28米深處岩心破碎，汲水後水位回升快，井下約19米有受壓含水層，地下水層可能有9米厚，裝設自動連續水位檢測儀，每10分鐘量測，水位上下起伏，證明地下水受地潮影響。

陳文山也提到，鑽井岩心發現充滿斷層剪切構造，9.5米以下的斷層剪切構造相當密集，尤其在20至28公尺間，岩層受到斷層破壞而破碎， 這些斷層破碎帶都位在龍船斷層帶內，龍船斷層寬度可達300公尺。

(中國時報)